Sivas’ta korkutan ahır yangını! Alevler geceyi aydınlattı

Sivas’ta bir köydeki ahırda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.K'ya ait ahırda yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkararak kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan traktör ve çeşitli tarım malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

