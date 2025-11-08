Siirt'te korkunç olay! Kuruyemiş yutan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde kuruyemiş yutan 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
İlçeye bağlı Kömürlü köyünde 1 yaşındaki Asila Dede'nin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, müdahale ettikleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuruyemiş yuttuğu belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.