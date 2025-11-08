Polisten kaçan 15 yaşındaki sürücüye 45 bin TL para cezası

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü polisle yaşanan uzun kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücüsünün 15 yaşında olduğunu tespit eden ekipler 45 bin 746 TL para cezası kesti.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 19:43

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bezle kapatılmış olan motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü, ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı.

Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri, H.C.A.'ya "dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği" maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN