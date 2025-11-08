Bakan Kurum Karabük'ü ziyaret etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kamış köyünde düzenlenen 'Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı. Tören sonrası Karabük Valiliğini ziyaret eden Kurum, daha sonra Millet Bahçesi, Soğuksu Kentsel Dönüşüm ve Cumapazarı projelerinde saha incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 19:55

Paylaş



ABONE OL

Programları kapsamında kente gelen Kurum, Kamış köyünde düzenlenen "Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni"nin ardından Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Millet Bahçesi, Soğuksu Kentsel Dönüşüm ve Cumapazarı projelerinde saha incelemesi yapan Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı ile Karabük Belediyesine de ziyarette bulundu.

Karabük Belediyesi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Kurum, programlarının ardından kentten ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN