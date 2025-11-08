Yaşam

Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı
Kaza, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. A.H idaresindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan düştü.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sürücü sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.