Büfe işletmecisi demir çubukla darbedildi; 4 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde büfe işleten B.U.G., iş yeri tahliyesi anlaşmazlığı nedeniyle dükkan sahipleri tarafından demir çubuk ve sopalarla darbedildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi'nde büfe işleten B.U.G. ile iş yeri sahipleri arasında bir süredir dükkanın boşaltılması konusunda anlaşmazlık yaşandı. Dün akşam büfeye gelen Cuma A., Muharrem A., Muhammed K. ve Doğan K. ile işletmeci B.U.G. arasında tartışma çıktı. Olayda, 4 kişi demir çubuk ve sopalarla B.U.G.'yi darbetti. Sesleri duyup büfeye gelen çevredekiler saldırganları sakinleştirip, uzaklaştırdı. İşletmecinin ise darbelerle yaralandığı görüldü.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.U.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cuma A., Muharrem A., Muhammed K. ve Doğan K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İşletmecinin darbedildiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.