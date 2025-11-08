Kayseri'de sokak ortasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde M.A.Y. ve Osman D. arasında tartışma çıktı. Tarafların kavgasında M.A.Y. yanında getirdiği tüfekle ateş açması sonucu O.D. hayatını kaybetti. Şüpheli M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 04:46

Paylaş



ABONE OL

Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta M.A.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle Osman D. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, M.A.Y. yanında getirdiği tüfekle O.D'ye ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan O.D, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN