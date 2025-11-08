Karaman’da silahlı saldırı! 17 yaşındaki çocuk yaralandı

Karaman’da parkta silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk yaralandı. Şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 01:40

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 960. Sokak'ta bulunan Hasan Hüseyin Şahin Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M.B. isimli çocuk parkta bulunduğu sırada yanına motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonrası M.B., ayaklarına isabet eden saçmalarla yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı parkta boş kovan çalışması yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirerek kaçan aynı yaşlardaki 2 çocuk şüpheli kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İddiaya göre, çocukların daha önce birbirleriyle kavga ettikleri ve silahla yaralama olayının da bu yüzden yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

