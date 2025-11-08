Hatay'da feci kaza! Motosiklet uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
Hatay’da uçurumdan yuvarlanan motosikletteki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza, İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaşandı. Dağlık arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, uçurumdan yuvarlandı.
Kazada sürücü ve yanında bulunan 1 kişi uçurumda yaralanarak mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı 2 şahsı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.