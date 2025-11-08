Denizli'de korkutan kaza! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Sudenaz Sargın (21) idaresindeki 20 AFF 803 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Sargın, sağlık ekibince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.