Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bingöl'de saat 23.10 sıralarında deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Karlıova ilçesi olduğu açıklanırken deprem 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 23:26

DEPREM

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Karlıova (Bingöl)

Tarih:2025-11-08

Saat:23:10:10 TSİ

Enlem:39.34722 N

Boylam:40.86028 E

Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-11-08 23:10:10 39.34722 40.86028 7.0 MW 3.8 Karlıova (Bingöl)

2025-11-08 22:59:02 39.18917 28.24556 5.35 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:58:28 39.22556 28.20444 10.74 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:47:32 39.19306 28.32333 6.21 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:45:12 38.10111 37.81306 9.7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-11-08 22:44:33 39.25806 28.11722 7.01 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:38:54 39.21 28.18417 7.37 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:37:39 39.18917 28.23861 10.02 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:19:08 39.20472 28.15861 4.13 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:16:20 39.23 28.15556 6.99 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:15:05 35.65306 31.15056 27.81 ML 2.1 Akdeniz - [99.22 km] Kumluca (Antalya)

2025-11-08 22:08:13 39.23111 28.17833 7.24 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:06:22 39.175 28.3025 8.49 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:05:16 39.21833 28.17 7.67 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:03:47 39.21 28.18889 9.76 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 22:03:01 39.205 28.16167 7.07 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:59:07 39.21667 28.97556 12.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2025-11-08 21:55:16 39.18861 28.05472 9.59 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:52:19 36.945 29.31667 7.0 ML 0.8 Çameli (Denizli)

2025-11-08 21:52:09 39.18472 28.16917 6.46 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:49:14 39.19278 28.18028 9.32 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:41:25 39.18361 28.29611 9.18 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:36:19 39.22139 28.2125 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:34:37 39.21056 28.18139 6.64 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:34:09 39.20611 28.17139 10.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:28:44 39.26222 28.92639 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2025-11-08 21:19:52 37.25806 37.05222 6.5 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2025-11-08 21:09:17 39.19639 28.17389 10.72 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 21:05:18 39.25611 28.94333 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)

2025-11-08 20:54:28 39.24278 28.22444 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:51:34 40.59139 28.91944 7.02 ML 2.1 Çınarcık (Yalova)

2025-11-08 20:42:49 39.16833 28.36833 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:38:54 39.21944 28.30472 5.12 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:27:41 39.21833 28.18556 7.74 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:12:43 39.13889 28.2075 10.91 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:11:33 39.23583 28.34333 5.63 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:09:59 39.16111 28.275 7.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:04:11 39.22139 28.2625 9.81 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 20:01:20 39.18667 28.30278 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 19:58:39 39.23389 28.30139 10.27 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 19:57:16 39.21111 28.3125 7.02 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 19:49:17 39.21861 28.34417 7.18 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 19:42:56 39.23556 28.17278 8.65 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 19:14:20 39.22972 28.17722 10.5 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 19:04:51 39.22167 28.14028 13.26 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 19:01:06 39.86917 34.07639 7.0 ML 0.7 Delice (Kırıkkale)

2025-11-08 18:53:49 39.23528 28.25222 5.22 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:34:33 39.19194 28.19306 7.08 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:22:51 39.19361 28.31389 7.69 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:18:59 37.02278 36.1525 7.0 ML 1.6 Toprakkale (Osmaniye)

2025-11-08 18:18:46 39.18222 28.13972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:17:10 39.18222 28.17417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:14:46 39.21028 28.20444 8.79 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:10:42 39.23556 28.29861 9.08 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:04:56 39.17333 28.30833 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 18:02:17 39.16667 28.30528 7.07 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-08 17:59:08 39.22278 28.32389 7.41 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

