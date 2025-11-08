Bağcılar'da 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü!

Bağcılar'da 7 katlı binanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çınar Mahallesi 749. Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın giriş kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.