Mersin'de hortum faciası! Seralar zarar gördü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan hortum hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerindeki meyve ve sebze seralarındaki örtülerde hasar, bazılarının ise kısmen yıkılmasına meydana geldi. Seralardaki hasar nedeniyle bazı meyve ve sebzeler zarar oluştu.

Giriş Tarihi: 07.11.2025 03:37

Paylaş



ABONE OL

Bozyazı ilçesine bağlı Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.

Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Çopurlu Mahallesi'nde 6, Çubukkoyağı Mahallesi'nde ise 5 sera ile buralarda yetiştirilen muz, patlıcan ve biberler zarar gördü.

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN