Hatay'da doğal gaz borusunda patlama: Müdahale sırasında 2 işçi yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Ekipler boruya müdahale ettiği sırada yangın çıkarken olayda 2 işçi yaralandı. İş makinesi alevler içerisinde kalarak küle dönerken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde deprem konutlarının inşaası sürdüğü bölgede yürekle ağza geldi. Armutlu Mahallesi'nde doğal gaz çalışması kapsamında patlama meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı.
DOĞAL GAZ BORUSU BOMBA GİBİ PATLADI
Akşam saatleri deprem konutlarının inşasının sürdüğü bölgede altyapı çalışmaları esnasında iş makinasının temasıyla doğal gaz borusu patladı. İhbar üzerine bölgeye gelen doğal gaz arıza ekiplerinin müdahalesi sırasında kaçak doğal gaz alevlere teslim oldu. Alevlerin etkisiyle doğal gaz kaçağına müdahale eden 2 işçi yaralanırken, iş makinesi alevlere teslim oldu.
2 İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA
Alevlerin yükseldiği bölgeye kısa sürede intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, doğal gaz hattına müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanan 2 işçi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, iş makinesinde hasar oluştu.