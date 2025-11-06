Kayseri'de karı-koca arasından çıkan kavga kanlı bitti! 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan karı-koca arasındaki kavga kanlı bitti. Olayda kadın darpla, kocası bıçakla yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 05:50

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan kadın K.Ü. ve eşi B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.Ü. darpla, B.Ü'de bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kavgada yaralanan karı-kocayı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan farklı hastanelere kaldırdı. Karı-kocanın tedavileri sürüyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

