Edirnekapı'da metrobüs yangını! Motorundan dumanlar yükseldi

İstanbul Edirnekapı'da akşam saatlerinde bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durakta yolcular tahliye edilirken, olay nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Edirnekapı Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

EDİRNEKAPI'DA METROBÜSTE YANGIN PANİĞİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Şehitlik metrobüs durağı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için durağa gelen metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Edirnekapı durağında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden metrobüs şoförü yolcuları araçtan tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle motor kısmından yükselen alevleri söndürmeye başladı.

Metrobüs güvenlik görevlileri ile birlikte şoförün müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen çekici ile metrobüs duraktan çekildi. Yangın nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

