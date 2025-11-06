Edirnekapı'da metrobüs yangını! Motorundan dumanlar yükseldi

Giriş Tarihi: 06.11.2025 22:07

Edirnekapı Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şehitlik metrobüs durağı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için durağa gelen metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.