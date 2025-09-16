İstanbul'da metrobüs yangını!
İstanbul Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular metrobüsten indirilirken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı, D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.
Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.
Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.