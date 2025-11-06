Dengesini kaybeden genç kadın 5'inci kattan düştü! 1 ölü

Giriş Tarihi: 06.11.2025 02:06

FOTOĞRAF: İHA

Ebru öğretmenin balkondan düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koçak, adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası annesi Medine Koçak ise fenalaştı. Fenalık geçiren anne polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, yaşlı kadın çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ebru öğretmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibi de Ebru öğretmenin düştüğü balkonda inceleme yaptı.



Ebru Koçak'ın Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.