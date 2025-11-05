İstanbul yağmura teslim! Trafik felç yoğunluk yüzde 89
İstanbul’da etkili olan yağış, mesai çıkışıyla birleşerek trafiği kilitledi. Yoğunluk yüzde 89’a çıkarken köprü girişleri ve ana arterler adeta durma noktasına geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, Avrupa–Anadolu geçişlerinin tamamen tıkandığını, alternatif güzergâhlarda ise nispeten akış olduğunu aktardı. AKOM’un uyardığı serin ve yağışlı hava devam ederken sürücüler tedbirli olmaya çağrıldı.
Pastırma sıcaklarının yerini serin ve yağışlı havaya bıraktığı İstanbul'da, mesai bitimine saatler kala trafik çilesi başladı. AKOM'un uyarısını yaptığı yağışın etkisiyle kentin ana arterleri adeta kilitlendi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda oran yüzde 89'u gösterirken, A Haber muhabiri Meral Dağlılar, kilitlenen yollardan son durumu aktardı.
YOĞUNLUK YÜZDE 89'A ULAŞTI, KÖPRÜLER "KIPKIRMIZI"
İstanbul'da yağışlı hava ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 89'a ulaşırken, A Haber muhabiri Meral Dağlılar, manzarayı "tabiri caizse felç" olarak nitelendirdi ve anlık verileri paylaştı:
"Yağmur görmeye gelsin İstanbul'da, hemen trafik tamamıyla tabiri caizse felç oluyor diyebiliriz. Şu anda anlık baktığımda İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %80'i aşmış durumda ve hatta %83 durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Hem ana hatlar hem de ara hatlarda yoğunluklar var."
AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇİŞ DURMA NOKTASINDA
Özellikle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik tamamen kilitlenmiş durumda. Meral Dağlılar, en kritik noktaları tek tek sıraladı:
"Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişleri tamamıyla şu anda kilitlenmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Hasdal, Seyrantepe, Maslak ve Kavacık kısımlarında çok ciddi bir trafik yoğunluğu mevcut."
Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde de durum farksız. Küçük yalı, Bostancı, Uzunçayır ve Altunizade mevkileri "kırmızı" renge boyanmış durumda.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NE DURUMDA?
Ana köprülerdeki bu yoğunluk karşısında sürücüler alternatif güzergahları merak ediyor. Meral Dağlılar, diğer geçiş noktalarındaki durumu şöyle aktardı:
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli de diğer köprülere nazaran daha boş olduğunu söylemek mümkün."
AKOM UYARMIŞTI: YAĞIŞ VE SERİN HAVA GELDİ
İstanbul'daki bu tablo, Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yaptığı uyarıların ardından geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, pastırma sıcaklarının yerini serin ve yağışlı havaya bırakacağı belirtilerek, "Bölgemizde kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi beklenen rüzgârlar ile birlikte sıcaklıkların da hissedilir derece azalarak mevsim normalleri civarına (16-18°C) gerileyeceği, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor," denilmişti. Yağışın yarın da devam etmesi beklenirken, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.