İstanbul yağmura teslim! Trafik felç yoğunluk yüzde 89

Giriş Tarihi: 05.11.2025 17:39

Pastırma sıcaklarının yerini serin ve yağışlı havaya bıraktığı İstanbul'da, mesai bitimine saatler kala trafik çilesi başladı. AKOM'un uyarısını yaptığı yağışın etkisiyle kentin ana arterleri adeta kilitlendi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda oran yüzde 89'u gösterirken, A Haber muhabiri Meral Dağlılar, kilitlenen yollardan son durumu aktardı.

YOĞUNLUK YÜZDE 89'A ULAŞTI, KÖPRÜLER "KIPKIRMIZI"

İstanbul'da yağışlı hava ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 89'a ulaşırken, A Haber muhabiri Meral Dağlılar, manzarayı "tabiri caizse felç" olarak nitelendirdi ve anlık verileri paylaştı:

"Yağmur görmeye gelsin İstanbul'da, hemen trafik tamamıyla tabiri caizse felç oluyor diyebiliriz. Şu anda anlık baktığımda İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %80'i aşmış durumda ve hatta %83 durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Hem ana hatlar hem de ara hatlarda yoğunluklar var."

AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇİŞ DURMA NOKTASINDA

Özellikle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik tamamen kilitlenmiş durumda. Meral Dağlılar, en kritik noktaları tek tek sıraladı:

"Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişleri tamamıyla şu anda kilitlenmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Hasdal, Seyrantepe, Maslak ve Kavacık kısımlarında çok ciddi bir trafik yoğunluğu mevcut."

Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde de durum farksız. Küçük yalı, Bostancı, Uzunçayır ve Altunizade mevkileri "kırmızı" renge boyanmış durumda.