Hakkari’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Hakkari’de kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:21

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Erziki Köprüsü mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAH 468 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Erziki Köprüsü'nden dere yatağına düştü. Araçta sıkışan 2 kişi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.