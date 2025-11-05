Gaziantep'te 4 katlı binada yangın paniği! Ev kullanılamaz hale geldi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı boş bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yapılan çalışmada yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 03:21

Paylaş



ABONE OL

Yangın, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen 4 katlı bir rezidansta çıktı. İddiaya göre, rezidansın en üst katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekiplerinin 16 araç ve 45 personelle yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü.



Binada büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN