Avcılar'da akılalmaz olay! 10 yaşındaki çocuğu takip etti annesi gelince kaçtı

Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:09

Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki öğrenci, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi. Şüpheli, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı.