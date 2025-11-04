Malatya'da bahçede silahla oynayan şahıs kendini yaraladı

Malatya'da bahçede silahla oynayan şahıs, silahın ateş alması sonucu kazara kendini yaraladı.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:14

Olay, saat 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. bahçelik alanda silahla oynadığı silahın kazara ateş alması sonucu kendini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.