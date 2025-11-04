Enerji değil ölüm saçıyor! İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek hayatını kaybetti uzmanlar uyardı

Giriş Tarihi: 04.11.2025 07:47

YÜKSEK KAFEİN İÇERİYOR

SABAH'a açıklamada bulunan kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, "Gelişmiş ülkelerden elde edilen verilere göre; gençlerin yüzde 30'unun düzenli olarak enerji içeceği tükettiği tahmin ediliyor. Enerji içecekleri fiziksel veya zihinsel performansı artırmanın bir yolu olarak pazarlanıyor ancak aşırı tüketimin yüksek tansiyon, ritim bozuklukları ve kalp krizi gibi kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu içecekler, yüksek miktarda kafein ve şekerin yanında; guarana, taurin, karnitin ve ginseng gibi diğer uyarıcı maddeleri de içerir. Günlük güvenli kafein kullanım miktarı ergenler için en fazla 100, yetişkinler için 400 miligramdır. Bazı enerji içecekleri 500 miligramdan fazla kafein içerir ve bu durum kafein zehirlenmesine yol açabilir. Guarana gibi bitkisel ürünlerde de yüksek miktarda kafein bulunur. Düşük veya orta miktarda kafein tüketimi güvenli kabul edilirken yüksek dozlarda kafein ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.