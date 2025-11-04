Enerji değil ölüm saçıyor! İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek hayatını kaybetti uzmanlar uyardı
İzmir’de 16 yaşındaki Alp Sirek’in alkol ve enerji içeceği tükettikten sonra yaşamını yitirdiği iddiası gündeme oturdu. Uzmanlar alkol ve enerji içeceğinin birlikte alınmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.
Son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında enerji içecekleri oldukça popüler. Yoğun sınav temposu, spor aktiviteleri veya dijital oyun oynarken uzun süre uyanık kalma ihtiyacı gibi nedenlerle tercih edilen enerji içecekleri, masum bir alışkanlık gibi görünse de sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor.
İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek'in, önceki gün arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında iddiaya göre enerji içeceğiyle alkolü karıştırarak içtikten sonra hayatını kaybetmesi gözleri bu içeceklere çevirdi.
YÜKSEK KAFEİN İÇERİYOR
SABAH'a açıklamada bulunan kardiyolog Doç Dr. Taha Okan, "Gelişmiş ülkelerden elde edilen verilere göre; gençlerin yüzde 30'unun düzenli olarak enerji içeceği tükettiği tahmin ediliyor. Enerji içecekleri fiziksel veya zihinsel performansı artırmanın bir yolu olarak pazarlanıyor ancak aşırı tüketimin yüksek tansiyon, ritim bozuklukları ve kalp krizi gibi kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu içecekler, yüksek miktarda kafein ve şekerin yanında; guarana, taurin, karnitin ve ginseng gibi diğer uyarıcı maddeleri de içerir. Günlük güvenli kafein kullanım miktarı ergenler için en fazla 100, yetişkinler için 400 miligramdır. Bazı enerji içecekleri 500 miligramdan fazla kafein içerir ve bu durum kafein zehirlenmesine yol açabilir. Guarana gibi bitkisel ürünlerde de yüksek miktarda kafein bulunur. Düşük veya orta miktarda kafein tüketimi güvenli kabul edilirken yüksek dozlarda kafein ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.