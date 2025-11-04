Bartın'da aç kalan yavru çakallar şehir merkezine indi

Bartın'da gece saatleri aç kalan 3 yavru çakal, şehir merkezindeki çöp konteynerlerinde yemek ararken görüntülendi. Çakallar bir süre çöp konteynerleri çevresinde dolaştıktan sonra yoldan geçen araçlardan korkmasıyla ormanlık alana doğru kaçtılar.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 04:17

Bartın merkezindeki Aladağ Mahallesi'ne bağlı 13 Nolu sokak ve Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 farklı çöp konteyneri çevresinde 3 çakal yavrusu görüntülendi. Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 350 metre uzaklıktaki ağaç ve çalılık alandan çıkan yavru çakal yavrularının, bir süre çöp konteynerleri çevresinde dolaştıkları, yanlarından geçen araçların sesinde korkarak yeniden ağaçlık alana saklandıkları görüldü.

Gece yarısından sonra çekilen görüntülerde, 2 çakal yavrusunun ise birlikte gezdiği yer alırken, aynı bölgede bir tilki yavrusunun da görüldüğü belirtildi. Kaydedilen görüntülerde çalılık alandaki yabani hayvanlarının sesleri de kaydedildi.

