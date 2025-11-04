Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli mevkisinde bir TIR karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ardından yolun Ankara yönü trafiğe kapanırken; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı başladı.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:13

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanmaya başladı.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.



Yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı, araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.



Ekiplerin yol temizleme çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından güzergahta ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.