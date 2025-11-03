Sokak ortasında vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti

Erzurum'da sabah saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Salih Aybas isimli adam sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i silahla öldürdükten sonra olay yerinde intihar etti. Cani adamın 2 yıl önce de Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve yaklaşık 10 gün önce tahliye olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 13:06

Erzurum'da Salih Aybas, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Aybas'ın 2 yıl önce Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim'de de tahliye olduğu belirtildi. ÖNCE KADINI ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti.

Erzurum'daki kan donduran vahşet sonrası olay yeri (İHA) İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aybas ile Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonrası Tirit ve Aybas'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erzurum'daki kan donduran vahşet sonrası olay yeri (İHA) Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybas'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle 2023 yılında 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından cezaevine girdiği ve 22 Ekim'de tahliye olduğu öğrenildi.