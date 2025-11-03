Engin Çağlar'ı öldüren kazada motorcunun ifadesine ulaşıldı: Bir anda...

Giriş Tarihi: 03.11.2025 15:05

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a (85) motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O. (21), 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Berkay O.'nun polise verdiği ilk ifadede, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.