Samsun'da cezaevi ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevi ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 16:34

Olay, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı yakınındaki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı. E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.