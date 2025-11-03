Muş’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! 5 araca çarpıp kaçtı

Giriş Tarihi: 03.11.2025 01:50

Edinilen bilgilere göre, kaza Tapu Kadastro Müdürlüğü arkasında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kısa süreliğine durdu. Araçtan inmeye çalıştığı sırada yere düşen sürücü, ardından tekrar araca binerek bölgeden uzaklaştı. Tanıklar, ticari aracın lastiklerinin patladığını ve jantlar üzerinde ilerlediğini belirtti.