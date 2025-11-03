Kimsesi olmayanların mallarını çalan çete çökertildi

Giriş Tarihi: 03.11.2025 15:36

Mirasçısı olmayan kimsesizlerin üzerinde bulunan gayrimenkulleri, sahte evrak ve imzalarla satarak 100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi.



Öldükten sonra geride hiçbir mirasçısı olmayan kişilerin üzerindeki gayrimenkulleri düzenledikleri sahte evrak ve imzalarla önce kendi üzerlerine alan ve daha sonra da satan 'Ölüler Çetesi' bir tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.



İddialara göre Ankara'da Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan Ş.B., e-devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi. Ş.B., Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, evrakların sahte olduğunu ve düzenlendiğini fark etti.



Olayın anlaşılmasının ardından suç duyurusu yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri titizlikle çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa, arazi, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla önce kendi üzerlerine aldıkları daha sonra başkalarına satıldığı tespit edildi. Çetenin bu yöntemi kullanarak birçok tapunun el değiştirmesini sağladığı ortaya çıkarıldı.