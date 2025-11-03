Cinayet sonrası elindeki kanı böyle temizlemiş! Yürüyüş yapan adamı katletmişti

Giriş Tarihi: 03.11.2025 12:45

Antalya 'da yolda yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçaklayarak öldüren Sedat Demirören'in saldırı sonrası elindeki kanı parktaki çimlere sürdüğü anlar, kameralara yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı olan Özyıldırım'ı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyat edilen Özyıldırım, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin işlendiği park (DHA)

TEK TEK KAMERALAR İNCELENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan Sedat Demirören'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, yerini belirledikleri Sedat Demirören'i yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Demirören, işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.