Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Eski CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'Silahla terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi. Savcı, Özer'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 12:12

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma neticesinde iddianame düzenlenmişti. Bu süreçte Ahmet Özer "Aziz İhsan Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ikinci kez tutuklanmıştı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşması Silivri'de bulunan duruşma salonuna görüldü. Duruşmaya başka suçtan tutuklu Ahmet Özer ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya seyirci olarak katılanlar arasında, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bulunuyor.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanık Ahmet Özer'in "Silahla terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine söz verilen sanık, savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

KARAR İÇİN ERTELENDİ

Sanık avukatlarının da süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmanın 23 Ocak'a ertelenmesine karar verdi. Önümüzdeki celse karar çıkması bekleniyor.

