Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olayda taraflar kısa sürede birbirlerine saldırırken 2 kişi tabancayla yaralandı. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştığı görülürken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 22:16

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Silahlı kavgayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.

