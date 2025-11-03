Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı! Tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı. Bölgeden akan tazyikli su yolun bir şeridini de kapatırken polis ekipleri bir bölümü kısmen kapanan yolda çalışma yaptı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 23:43

Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametindeki ormanlık alandan geçen ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tonlarca su, kara yoluna ve ormanlık alana aktı. İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri hattı kapatarak bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Bölgeden akan tazyikli su yolun bir şeridini de kapattı. Polis ekipleri bir bölümü kısmen kapanan yolda çalışma yaptı.

Öte yandan patlamanın hemen ardından yaşananlar çevreden geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkarak kara yoluna ve ormanlık alana aktığı görülüyor.

