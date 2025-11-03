Bodrum'da 40 metrelik yelkenli karaya oturdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yelkenli seyir halinde sığ alanda karaya oturdu. 40 metrelik yelkenli için olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken yelkenlinin hasar aldığı bildirildi.
Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Koyu'nda bir yelkenli, seyir halindeyken sığlık alanda karaya oturdu.
Tekne kaptanının yaptığı çalışmaya rağmen sığlık alandan çıkamaması nedeniyle durum, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bölgeden kurtarılan yelkenlide hasar meydana geldiği bildirildi.