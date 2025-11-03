Antalya'da 15 katlı binada yangın paniği! Yanan evi gözyaşları içinde izledi

Giriş Tarihi: 03.11.2025 23:03

Yangın, saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlama sesinin ardından evden alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTO: İHA

Ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen Ahmet Gülnaz'ın kız kardeşi ise gözyaşı döktü.

Öte yandan, dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama nedeniyle etrafa saçılan parçalar olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.