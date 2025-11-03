Apartman boşluğuna düşürek mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartman boşluğuna düşüp mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.11.2025

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bir yavru kedi, apartman boşluğuna düştü. Apartman boşluğuna düşen yavru kedinin, miyavlaması duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna düşen yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedinin durumunun iyi olmasının ardından doğaya bırakıldı.