Antalya'da paketleme fabrikası küle döndü

Antalya'da gece saatlerinde meyve sebze paketlemesi yapılan bir fabrika alevlere teslim oldu. Yaklaşık 1600 metrekarelik alan küle dönerken, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 12:34

Paylaş



ABONE OL

Antalya'da gece saatlerinde meyve-sebze paketleme fabrikasında çıkan yangın yaklaşık bin 600 metrekarelik alanı küle çevirdi. Alevlerin arasında kalan fabrika çatısı çökerken, yangın sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Arazi sahibi Mehmet Aslan, "Şükür can kaybı yok, olan mala oldu. 10-15 milyon TL belki daha fazla bir maddi kayıp var." dedi.



Yangın, saat 02.00 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 6. Sokak üzerindeki meyve-sebze paketleme fabrikasında meydana geldi. Paketlemede kullanılan karton ve plastik ambalajların bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Fabrika içerisinde görevli bir personelin dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip ile belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.



ÇATI ÇÖKTÜ, YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangının bitişik işyerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, alevler nedeniyle bir işyerinin çatısı çöktü. Yaklaşık üç saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı. Ancak itfaiye ekipleri ve Kepez Belediyesi'ne bağlı iş makinelerinin soğutma ve kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.



Sabah saatlerinde fabrikanın içinden alınan görüntülerde; yanan kasalar, sebzeler, iş makineleri ve çöken çatı bölümü dikkat çekti. Ekipler vinçlerle yanan ekipmanları kaldırdı.



"CAN KAYBI YOK, OLAN MALA OLDU"

Arazi sahibi Mehmet Aslan şunları söyledi: "Yangın gece 2 gibi çıktı, nedeni net belli değil. İtfaiye raporunu bekliyoruz. Şükür can kaybı yok, olan mala oldu. 10-15 milyon TL belki daha fazla bir maddi kayıp var, şu an net değil. Burada yurt içi ihracat yapılıyor."

Yangının çıkış nedeni ile ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN