Amasya'da soğan deposunda yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Amasya’nın Yıldızköy mevkinde bulunan bir firmaya ait soğan deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 23:14

Paylaş



ABONE OL

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldızköy mevkisinde bulunan bir firmaya ait soğan deposunda çıktı. Yangın, depoda bulunan soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN