Aksaray'da dehşet: Parkta otururken bıçaklı saldırıya uğradı

Aksaray'da akşam saatleri parkta oturan bir kişi, tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda E.C.A. bacağından yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 05:03

Olay, gece yarısı Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerindeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan E.C.A. (23) isimli şahıs parkta oturduğu sırada iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından bacağından yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

