Adana'da korkunç kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken sürücü kazada yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Bayramhacılı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla indikleri uçurumda araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.
Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.