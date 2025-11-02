Tokat’ta feci kaza! Ehliyetsiz sürücü otomobille gölete düştü

Giriş Tarihi: 02.11.2025 19:21

İddiaya göre, arkadaşı Ahmet B . ile birlikte balık tutmaya giden Kaan G. arkadaşına ait 05 ADN 575 plakalı otomobille kısa bir tur atmak istedi.

Fotoğraf (DHA)

Bir süre aracı kullanan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil çay kenarındaki gölete düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.