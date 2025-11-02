Kamyonun dingili koptu! Tekerlerin yolda ilerlediği anlar kamerada

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir kamyonun dingili koparken, tekerlekler bir süre yolda ilerlerken o anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...

Şanlıurfa'da, seyir halindeki bir kamyonun dingili koptu. Tekerlekler bir süre yolda ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Evren Sanayi Sitesi ile şehir merkezi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun dingili, kent girişine yakın bir noktada koptu. Yolda bir süre hızla ilerleyen tekerlekler, trafikteki diğer sürücülerin panik yaşamasına neden oldu. Durumu fark eden araç sürücüleri hızlarını düşürüp, olası kazanın önüne geçti. Kamyonun şoförü ise tekerleklerin diğer araçlara çarpmaması için aracıyla yola set oluşturdu ve yönünü kontrol altına aldı. Bir süre bariyerlere sürtünerek ilerleyen tekerlek, yol kenarında durdu. Olay nedeniyle aksayan trafik, kısa süre sonra yeniden normale döndü.

Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

