Havalimanını karıştıran Reha Muhtar hakkında karar: Kara listeye alındı

Giriş Tarihi: 02.11.2025 12:53

Sunucu Reha Muhtar, havalimanını birbirine kattı. Uçağı kaçıran ve Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar İstanbul Havalimanı'nda personelle tartıştı. O anlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, Muhtar'ın kara listeye alındığını açıkladı.