Hatay'da kangal cinsi köpeği evin bahçesinden çaldılar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki Kangal cinsi köpek, yanındaki köpeklerle gelen bir kişi tarafından çalındı. Şüpheli köpeğin zincirini çözüp götürürken o anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 10:43

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpeğin, yanında başka köpeklerle gelen kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ZİNCİRİNİ ÇÖZEREK GÖTÜRDÜ

Olay, dün Yenimahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi. Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü. Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

