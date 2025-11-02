Hamas 3 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim edecek

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 3 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim edecek.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 22:26

Paylaş



ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 3 esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim edeceğini açıkladı.

Kassam Tugayları, cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir tünelde öğleden sonra bulunduğunu belirterek, cenazelerin TSİ 21.00'de teslim edileceğini ifade etti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 18 esirin cenazesini İsrail'e teslim etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN