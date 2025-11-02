Düzce'de aynı yerde yarım saat arayla iki kamyon alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 02.11.2025 16:28

Düzce 'de aynı noktada yarım saat arayla iki kamyon yandı. İki aracın kupası da kullanılamaz hale geldi. Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, OSB içerisinde seyir halinde olan 81 ER 299 plakalı Desoto marka kamyonun kupasında aniden yangın çıktı. Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de aynı yerde 2 kamyon peş peşe yandı. (İHA)

İtfaiye ekiplerince kamyonun kupasındaki yangın söndürüldü. Bu olayın ardından yarım saat sonra aynı bölgede bu kez 81 FM 854 plakalı kamyonun kupa kısmında yangın çıktı. Bölgede beton çalışması yapan mikser sürücüleri, alevlerin bir anda yükseldiğini görünce aracın yanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredeki vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü. Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken, yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.