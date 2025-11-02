Bursa'da korkutan kaza! Kamyonet otobüsle çarpıştı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü otobüsle çarpışarak kaza yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Çarpışmanın etkisiyle belediye otobüsünün orta kapı kısmında camlar kırılırken, kamyonette maddi hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüsün içinde olay anında yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli şok yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.