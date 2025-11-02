Yaşam

Bursa'da korkutan kaza! Kamyonet otobüsle çarpıştı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü otobüsle çarpışarak kaza yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Bursa'da korkutan kaza! Kamyonet otobüsle çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle belediye otobüsünün orta kapı kısmında camlar kırılırken, kamyonette maddi hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüsün içinde olay anında yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli şok yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN