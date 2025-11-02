Balıkesir'de hasarlı binaları yıkım çalışması sürüyor

Balıkesir'de son dönemde peş peşe depremlerin meydana geldiği Sındırgı ilçesinde hasarlı olan binaların yıkılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 20:15

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.



AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.



Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, vatandaşlar da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.



İlçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapı yıkılarak riskli durum ortadan kaldırıldı.



Öte yandan, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

